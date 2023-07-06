شكرا لقرائتكم خبر عن هاني محروس يقدم نورهان المرشدي لأول مرة في "ماطلعتش جدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، لطرح أجدد اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، في أغنية بعنوان "ماطلعتش جدع"، عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية العربية.ومن جانبة أعرب هاني محروس، عن سعادته بقرب موعد طرح أغنية نورهان المرشدي، مؤكدًا على أنها مشروعه الغنائي الجديد.

وكتب هاني محروس، عبر حسابه على الفيس بوك رسالة دعم لنورهان قائلاً: "أنا مش هطول عليكم كل سنة وانتم طيبين، أنا عايز أقولكم ان دي بنتي الجديدة فنياً أنا عايز كل أصحابي وإخواتي اللي دايماً في ضهري وبيحبوني يدعموها ويسمعوها وان شاء الله ما أخيبش ظنكم في المشروع الحلو ده ".

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.



