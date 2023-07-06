فن ومشاهير

عمرو الليثي ومحمد فوزى وعصام الأمير فى عزاء الراحل عبد الرحمن حافظ

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الراحل عبد الرحمن حافظ، المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من أقاربه وأصدقائه لتقديم واجب العزاء كما حضر من الوسط الإعلامي والإنتاج السينمائى والدرامى كل من الإعلامى عمرو الليثي والمنتجين محمد فوزى وصفوت غطاس والإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر نعت القامة الكبيرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى شهدت الدراما المصرية فى عهده العديد من الأعمال المتميزة التى سجلت ملحمة فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

ونعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن والأسى المهندس عبد الرحمن حافظ أول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية أول أمس.

وتقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.