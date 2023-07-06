شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "البعبع" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء أمس عرض خاص لفيلم "البعبع" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور أبطاله بـ "ريال سينما" في دبي مول، حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم الذي يحقق أعلى إيرادات في دبي والخليج بصفة عامة.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور والطفل جان رامز، وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور الإماراتي الذي حرص على الاحتفال بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

والتقط فريق العمل الصور مع الجمهور ثم قاموا بتقطيع تورتة الفيلم، وبعدها قام أبطال الفيلم بتسجيل اللقاءات التليفزيونية والحوارات الصحفية مع أهل الصحافة والإعلام الخليجي بصفة عامة والذين حرصوا على الحضور للتسجيل مع أبطال الفيلم وتغطية فعاليات العرض الخاص.

بعدها انتهائهم من تسجيل اللقاءات الصحفية قام أبطال الفيلم بمشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينما لمعرفة ردود أفعالهم ورأيهم، حيث كان الجمهور سعيداً جداً بعد الفيلم وأشاد الجميع بالفيلم وقصته وأحداثه.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.