شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد طارق الشناوى: إقامة مهرجان فى العلمين الجديدة نجاح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الفني طارق الشناوى على قرب افتتاح مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه 13 يوليو الجارى وحتى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن فعاليات رياضية ومسابقات مع أشهر النجوم وحفلات ترفيهية.

وقال طارق الشناوى إن مدينة العلمين عالمية والكل يعرفها تاريخيًا، فهى جزء من تاريخ العالم ويرتبط اسمها بالحرب العالمية الثانية، ولها جذورها ومكانتها، واختيار المدينة لإقامة المهرجان نقطة إيجابية تُحسب لإدارة المهرجان.

وأضاف الشناوى أن بعض المدن تكتسب شهرة بإقامة مهرجانات فنية فيها، فمثلا مهرجان كان السينمائى فى فرنسا، منح المدينة شهرة كبيرة لم تكن تحظى بها من قبل إدارة المهرجان.

وتابع أن الحفلات التي أقيمت فى العلمين حققت نجاحا ضخما، وهذه أحد أوجه قوة البلد، فالعلمين مدينة لها جاذبيتها الأدبية، ونجاح المهرجان هو نجاح للوطن.

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي فى مصر والشرق الأوسط، والذى يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربى وأضخم الأحداث الفنية والرياضية بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز فى الشرق الأوسط ALalamin Award .

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.