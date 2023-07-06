شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ثنائية محمد هنيدى وسعيد حامد من "صعيدى" إلى "مرعى البريمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم محمد هنيدى للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد فى أحدث أفلامه "مرعى البريمو"، الذى تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضى، ومقرر طرحه فى مطلع شهر أغسطس المقبل للمنافسة فى موسم الصيف السينمائى، حيث بدأ هنيدى فى عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم وطرح الأفيش الأول والذى ظهر فيه بالعمة والشنب ووجه داخل بطيخة.

واستطاع محمد هنيدى تكوين ثنائية فنيه ناجحة مع المخرج سعيد حامد أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جائنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

لم يقتصر تعاون محمد هنيدى والمخرج سعيد حامد في السينما فقط، بل تعاونا أيضاً في المسرح خلال مسرحية "ألاباندا" عام مسرحية الاباندا 1998 حيث أخرجها سعيد حامد تليفزيونياً، وتعاونا كذلك فى "فوازير أبيض واسود-تانى" عام 1998، وهى فوازير كوميدية يجسد فيها الثلاثى محمد هنيدى وأشرف عبد الباقى وعلاء ولى الدين مجموعة من المشاهد من الأفلام القديمة، وعلى المتفرج معرفة اسم الفيلم.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

وفى سياق آخر يستعد هنيدى لتصوير المشاهد المتبقية في فيلمه "الجواهرجى" تمهيداً لطرحه في دور العرض بعد فترة من التوقف على مدار أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته منى زكى، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري وتدور أحداثه في اطار كوميدى.