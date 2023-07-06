شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحى تغازل الجمهور المصرى بأغنية "ألف روح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على موقع فيديوهات يوتيوب، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان وإخرج الأغنية إيلى فهد.

بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجة المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً، وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع إنستجرام: "مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل اشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل، والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم".

ووجهت بلقيس الشكر لفريق عمل الأغنية، يذكر أن أغنية "ألف روح" هي رابع أغنية لبلقيس فتحي باللهجة المصرية بعد أغانى "دبلوماسي" و"نتدلع" و"المزاجنجي".