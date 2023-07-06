إيهاب توفيق ينفي إحياء حفل غنائي يوم وفاة علاء عبد الخالق

نفى الفنان إيهاب توفيق، إحياء حفل في يوم وفاة المطرب الراحل علاء عبد الخالق.وقال «توفيق» في فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»: «فيديو لتوضيح الأكاذيب بخصوص إحياء حفل في يوم وفاة أخي وصديقي علاء عبد الخالق، رحمة الله عليه، الحفل الذي جرى تداوله كان يوم 30 يونيو، أي قبل رحيل علاء بـ5 أيام».

علاء عبد الخالق مطرب من جيل الثمانينات، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة «الأصدقاء» في عام 1980.

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