شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة دعاء حلمى: مهرجان العلمين يقوى مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الناقدة الفنية دعاء حلمى على قرب افتتاح مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه 13 يوليو الجارى وحتى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن فعاليات رياضية ومسابقات مع أشهر النجوم وحفلات ترفيهية.

وقالت دعاء حلمى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن مهرجان العلمين الجديدة سيضع مصر أخيرا على "تراك" الوجهات السياحية الكبيرة، فمثلا لم يكن لدينا مهرجان للتسوق على شاكلة دول مجاورة، هذا النوع من المهرجانات يحدث رواجًا اقتصاديًا كبيرًا.

وأضافت دعاء حلمى: "إننا لم يكن لدينا مهرجان سياحى ثقافى فنى ترويجى، الأن يمكننا أن ننافس مهرجانات كبيرة فى الشرق الأوسط بل ونتفوق عليهم بفضل موقع مصر وأهميتها التاريخية وجاذبية مدينة العلمين الجديدة".

ولفتت إلى أن مدينة العلمين مكان تاريخى، يأتيه كل عام ما لا يقل عن 50 ألف زائر أجنبى هناك، لزيارة مقابر الحروب العالمية، فأهمية هذا المهرجان بجانب فوائده الاستثمارية فهو بمثابة إعلان بان مصر موجودة وبقوة على خريطة البلاد السياحية.

وتابعت أن المهرجان يستقطب الأجانب بمختلف جنسياتهم والمصريين من رواد الساحل الشمالى، وبالتالي سيحقق مكاسب عظيمة، وأتوقع أن يخرج بشكل مشرف ومستوى عالمى.

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي فى مصر والشرق الأوسط، والذى يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربى وأضخم الأحداث الفنية والرياضية بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز فى الشرق الأوسط ALalamin Award .

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.