شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة The Eagles تعلن مواعيد جولة الوداع بعد 52 عاما من التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرقة The Eagles الشهيرة مواعيد جولتها الغنائية النهائية، بعد نحو 52 عاما من التألق والانتشار.

وتعدThe Eagles أو الصقور أحد أكثر الفرق الغنائية نجاحًا واستمرارا في تاريخ الموسيقى الشعبية، وتشكلت فرقة الروك الأمريكية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا 1971 بواسطة جلين فراي، ودون هينلي، وبيرني ليدن، وراندي مايسنر.

أعلنت المجموعة عن 13 موعدًا أوليًا لجولتها الوداعية الأخيرة، التي تبدأ في 7 سبتمبر في نيويورك، ليذهب "الصقور" دون هينلي، جو والش، تيموثي بي شميت، مع فينس جيل وديكون فراي لتقديم العديد من العروض التي يطلبها جمهورهم في أماكن مختلفة، ومن المتوقع أن تستمر الجولة حتى عام 2025.ومن المقرر أن يفتح باب حجز تذاكر الحفلات المرتقبة للفرقة ضمن جولتهم الغنائية يوم 12 يوليو الجاري،

ويسجل مشوار The Eagles العديد من الإنجازات، منها الحصول على 6 جوائز جرامي، و5 من جوائز الموسيقى الأمريكية، وأصدر الفريق 61 ألبوما، وتعد أحد أشهر فرق الغناء في السبعينيات من القرن الماضي.

وأصدرت فرقة الصقور بيانا حول الجولة الأخيرة لهم قالت فيه: كان لـ The Eagles ملحمة معجزة دامت 52 عامًا، قدمت عروضها للناس في جميع أنحاء العالم، للحفاظ على الموسيقى حية في وجه الخسائر المأساوية والاضطرابات والنكسات من أنواع عديدة. ويعود الفضل والشكر إلى فريق الإدارة لدينا منذ فترة طويلة، وطاقم الطريق المخصص لدينا، والموسيقيين الاحتياطيين الاستثنائيين لتقديم الدعم الماهر والثابت، طوال هذه السنوات العديدة. نحن نعلم كم نحن محظوظون ، ونحن ممتنون حقًا. لقد استمر مسيرتنا الطويلة لفترة أطول بكثير مما حلم به أي منا.

وأضاف البيان: لكن كل شيء له وقته، وقد حان الوقت لكي نغلق الدائرة، جولة الوداع الرسمية في مراحل التخطيط حاليا. نريد أن نمنح جميع جماهيرنا فرصة لرؤيتنا في هذه الجولة الأخيرة. لذلك ، سيتم إصدار معلومات الجدولة عند تعيين التواريخ. قد تتطلب منا صعوبات حجز الأماكن لعدة ليال العودة إلى مدن معينة ، حسب الطلب. لكننا نأمل أن نرى أكبر عدد ممكن منكم قبل أن ننتهي.