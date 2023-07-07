شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة ووفاء عامر وسناء منصور فى عزاء الراحل عبد الرحمن حافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل كل من المخرجين مجدى أبو عميرة وجمال عبد الحميد والفنانة وفاء عامر والفنان رياض الخولى والإعلامى طارق علام والإعلامية دينا رامز، والكاتب إحسان دهشان والإعلامية سناء منصور والمخرج أحمد صقر إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الأسبق.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر رحيل القامة الكبيرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى شهدت الدراما المصرية فى عهده العديد من الأعمال المتميزة التى سجلت ملحمة فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

ونعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن والأسى المهندس عبد الرحمن حافظ أول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.















