شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عاما على "إسكندرية نيويورك".. كيف رُشحت يسرا اللوزى للدور وهى فى الثانوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، 19 عاما على فيلم إسكندرية نيويورك”، حيث عرض لأول مرة فى 7 يوليو 2004 من إخراج يوسف شاهين وكتابة يوسف شاهين وخالد يوسف، وهو الفيلم الرابع فى سلسلة أفلام "شاهين" التى تناول فيها سيرته الذاتية وهى "إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان".

وفيلم "إسكندرية نيويورك" بطولة يسرا ومحمود حميدة ولبلبة وهالة صدقى، ماجدة الخطيب، نيللى كريم، أحمد يحيى ويسرا اللوزى.



إسكندرية نيويورك

وفى أحد اللقاءات التلفزيونية قالت يسرا اللوزى كيف شاركت فى الفيلم: "وقتها كنت طالبة فى الثانوية العامة وعندى 17 سنة، ورشحنى للدور صديقة والدتى المخرجة مريان خورى".

وتابعت: "تعلمت من يوسف شاهين أساسيات المهنة فهو كان مختلفا عن الآخرين، وبالغ الاهتمام بالإنسانيات، ودائما ما تحمل أعماله أبعادا اجتماعية، أما السلبية هى الإطار الذى يوضع فيه الفنان بعد عمله مع شاهين، ما يفرض عليه أن يختار بدقة أى عمل يقبل عليه".