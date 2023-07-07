شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لـ تامر حسني من جمهوره.. الشباب والأطفال يهدونه الورود وينتظرون جزءا ثانيا من تاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدحام شديد شهدته إحدى سينمات التجمع الخامس، بعد إعلان النجم تامر حسني مشاهدة عرض فيلم "تاج" مع الجمهور في السينما، حيث تزاحم عدد كبير من جمهوره ومحبيه بشكل كبير، وحرصوا على استقباله بشكل يليق به وأهدونه باقات من الورود، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، وطالبوه بجزء ثان من الفيلم بعد أن أدخل السعادة إلى قلوبهم.

واستطاع النجم تامر حسني أن يحقق إيرادات ضخمة خلال وقت قصير من خلال فيلمه الجديد "تاج"، حيث حقق إيرادات بأول 7 أيام عرض، بما يعادل بالجنيه المصرى 233 مليونا داخل مصر وخارجها، ففي مصر حقق 27 مليونا وخارجها 5 ملايين و300 ألف دولار بما يقرب من 206 ملايين جنيه.

وتسبب فيلم "تاج" في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.