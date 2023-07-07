شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية فيلم تاج "هرمون السعادة" تحقق 16 مليون مشاهد وتتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية فيلم تاج للنجم تامر حسنى "هرون السعادة" نجاحا كبيرا، وحققت مشاهد كبيرة وصلت إلى 16 مليون مشاهدة، فى الوقت الذى تصدرت فيه تريند "يوتيوب" .

واحتفل النجم تامر حسني بنجاح فيلم "تاج" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى، حيث حضر مع الجمهور عرض الفيلم، وقام تامر حسني بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور وفاجأهم بدخوله قاعات العرض أثناء وقت الراحة للاحتفال معهم، وسيطرت حالة من السعادة والبهجة عند رؤيتهم لنجمهم المفضل.

فيلم تاج قصة وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر المفترض بالسينمات فيلم "تاج" وحقق كبيرة فقط بعد عرضه بـ3 أيام

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء اكتشاف يمتلك قوة خارقة ، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول لفكر في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ له دور في الطبخ "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.