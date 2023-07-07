شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني المطرب الوحيد الذى حافظ على تواجده بالسينما.. "تاج" تجربته رقم 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تامر حسني فنان اعتاد على طعم النجاح سواء في مجال الغناء أو التمثيل، فرغم أن بدايته كانت من خلال الغناء، إلا أنه قام بالتمثيل والتأليف والتلحين والإخراج أيضا، فهو فنان شامل يسعى لتحقيق أهدافه، ورغم شعبية الكبيرة ليس في مصر فقط بل خارجها أيضا إلا أنه يحاول اكتشاف ذاته مرارا وتكرارا ويقوم بتطوير أدواته واختبار نفسه في أكثر من مجال.





استطاع النجم تامر حسني أن يعتلى قمة الغناء والتمثيل معا، وهو المطرب الوحيد الذى حافظ على تواجده بالسينما لفترة زمنية طويل ربما أكثر من نجوم السينما الآخرين، حيث قدم آخر أعماله وهو فيلم "تاج" وهو الفيلم رقم 14 في رصيده السينمائى، واستطاعت أفلامه أن تحقق إيرادات ضخمة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بل وهو أول مطرب يحرص الموزعون خارج مصر على شراء حق عرض أفلامه بدولهم.

تامر حسني بدأ مشواره السينمائى منذ عام 2004 بفيلم "حالة حب" ليواصل ويحافظ على تواجده السينمائى بعدة أفلام هي، سيد العاطفى، عمرو وسلمى، كابتن هيما، عمر وسلمى 2، نور عيني، عمرو وسلمى 3، أهواك، تصبح على خير، البدلة، الفلوس، مش أنا، بحبك، وأخيراً فيلم "تاج" الذى يواصل تحطيم أرقام قياسية في الإيرادات داخل مصر وخارجها.





واستطاع النجم تامر حسني أن يحقق إيرادات ضخمة خلال وقت قصير من خلال فيلمه الجديد "تاج"، حيث حقق إيرادات بأول 7 أيام عرض، بما يعادل بالجنيه المصرى 233 مليونا داخل مصر وخارجها، ففي مصر حقق 27 مليونا وخارجها 5 ملايين و300 ألف دولار بما يقرب من 206 ملايين جنيه.

وتسبب فيلم "تاج" في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.



