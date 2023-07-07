شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحارب التنمر ويوجه الشباب لتحويل الإحباط لنجاح فى فيلمه تاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فيلم تاج للنجم تامر حسني العديد من الرسائل الإيجابية للجمهور خاصة من الشباب، حيث يظهر تامر في العمل وقد نشأ في دار أيتام لكنه واجه التنمر عليه بسبب غياب الأهل، وحول الإحباط لنجاح واستخدم قوته الخارقة في الخير ورفع شعار من كونه زيرو إلى هيرو البطل الخارق الذي يدعم الخير.

واستطاع النجم تامر حسني أن يحقق إيرادات ضخمة خلال وقت قصير من خلال فيلمه الجديد "تاج"، حيث حقق إيرادات بأول 7 أيام عرض، بما يعادل بالجنيه المصرى 233 مليونا داخل مصر وخارجها، ففي مصر حقق 27 مليونا وخارجها 5 ملايين و300 ألف دولار بما يقرب من 206 ملايين جنيه.

وتسبب فيلم "تاج" في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.