شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد أحمد رمزى يحتفل بزفافه فى جو أسرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت باكينام رمزى، ابنة الفنان الراحل أحمد رمزى، بزواج ابنها فؤاد شينية على عروسته ناتالى. وقالت باكينام رمزى بمناسبة زواج ابنها، عبر حسابها على السوشيال ميديا: "اليوم أشعر بالبهجة الغامرة وأنا أعلن زواج ابنى الحبيب وزوجته الرائعة ناتالى، إنه لفخر كبير أن أراهم يخطوون هذه الخطوة الجميلة إلى الأمام معا، ويوقعون عقد الزواج ويشرعون فى رحلة مدى الحياة من الحب والتآزر".

وأضافت باكينام رمزى: "ناتالى، مرحبًا بك فى عائلتنا بأذرع مفتوحة وقلب مليء بالحب من اللحظة التى التقينا بك فيها، كان من الواضح أنك المثالية لابننا، لقد غلبنا طيبتك وذكاؤك ودفئك، ولم نستطع أن نكون أكثر سعادة لكما، كآباء، تمنينا دائمًا أن يجد أطفالنا شخصًا لا يحبهم دون شروط فحسب بل يدعم أحلامهم وتطلعاتهم أيضًا، اليوم، نرى تلك الأمنية تتحقق بينما تشرعون فى هذا الفصل الجديد من حياتكم، يدا بيد".

واستكملت باكينام رمزى: "إلى والدى ناتالى، هبة وكريم، شكرًا لكم على تربية ابنة رائعة حبك وإرشادك جعلها المرأة الرائعة التى هى عليها اليوم، ونحن ممتنون لوجودك كجزء من عائلتنا الممتدة إلى الزوجين السعيدين، أتمنى أن تكون رحلتكما مليئة بلحظات لا حصر لها من الحب والضحك والأحلام المشتركة أتمنى أن تجدوا دائما القوة والراحة والإلهام فى أحضان بعضكم البعض، وأن تزداد روابطكم قوة مع مرور كل يوم".



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (1)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (2)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (3)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (4)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (5)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (6)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (7)



حفل زفاف حفيد أحمد رمزى (8)