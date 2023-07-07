شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان قرطاج 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة لطيفة حفلاً غنائيًا فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 18 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته.

تصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر وتيك توك، بعد عرض حلقتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى" على شاشة قناة "cbc"، الأيام الماضية، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

واحتلت لطيفة تريند تويتر فى عدة دول عربية، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة تستعد لطرح عدد من الأغاني الجديدة، خلال موسم الصيف، وقد صورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.