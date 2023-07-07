شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويقدم حماقى خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم محمد حماقى حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت، منذ أيام وقدم حماقى باقة من أشهر أغانيه مثل: "ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكى، يا ستار" وغيرها من الأغنيات.

بدأ النجم محمد حماقى مشواره الغنائى منذ التسعينيات بتقديمه أغنية "الحلو يحب الحنية" والتى كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغانى منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 25 عاما على أغنيته الأولى.