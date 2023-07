شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز: أتمنى أن أستمر مثل هاريسون فورد حتى سن الـ80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع توم كروز، النجم هاريسون فورد نموذجا له يحتذى به، إذ عبر بطل سلسلة أفلام Mission: Impossible عن أمله فى أن يستمر فى تولى مهمة بطولة السلسلة الشهيرة حتى يبلغ 80 عامًا.

وقل كروز ضاحكا: أمامى 20 عامًا للحاق بأيقونة "إنديانا جونز" هاريسون فورد، فى إشارة إلى أن الأخير صدر له هذا العام فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny الذى يجسد فيه دور إنديانا جونز فى ظهور أخير للشخصية الشهيرة التى طالما قدمها فى نسخ سابقة من الفيلم.

وقال نجم ومنتجMission: Impossible - Dead Reckoning Part One أو "مهمة مستحيلة - الحساب الميت الجزء الأول" لصحيفة Sydney Morning Herald إنه مصمم على التمثيل على الأقل خلال العقدين المقبلين، مثل نجم الشاشة الشهير هاريسون فورد.

وتعد شخصية إيثان هانت أحد أشهر الأدوار التى جسدها توم كروز في مشواره المهني، وحققت له شهرة كبيرة.

أبطال فيلم المهمة المستحيلة

ويشارك في بطولة فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One العديد من النجوم منهم ريبيكا فيرجسون، بوم كلمينتيف، فانيسا كيربي، شيا ونجهام، ومن تأليف وإخراج كريستوفر ماكويري.