شكرا لقرائتكم خبر عن Indiana Jones and the Dial of Destiny يتصدر شباك التذاكر المصرى بفئة الأفلام العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجزء الخامس من فيلم الأكشن والمغامرة Indiana Jones and the Dial of Destiny من تصدر شباك التذاكر المصرى منذ الأسبوع الأول لعرضه محققا 1,170,539 جنيها مصريا خلال فترة العيد، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضى.

وتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد 15 عامًا من عرض الجزء الرابع من الفيلم الذي عرض عام 2008، أكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، لن يكون المخرج ستيفن سبيلبرغ مخرجًا للفيلم، لكن سيكون من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين.



Indiana Jones and the Dial of Destiny

وتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.، ويشاركه بطولة الجزء الجديد والر بريدج، مادس ميكلسن، أنطونيو بانديراس، بويد هولبروك، شاونيت رينيه ويلسون، توماس كريتشمان، توبي جونز.

ويدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت نحو 2 مليار دولار.