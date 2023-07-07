شكرا لقرائتكم خبر عن يومان ويودع أبطال فيلم "حمص وحلاوة" بلاتوهات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى يومان تصوير ويودع أبطال فيلم "حمص وحلاوة" بلاتوهات التصوير، إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميدى رومانسى ويستأنف تصوير الفيلم يوم الأحد المقبل بأحد فنادق مدينة أكتوبر ثم يتبقى يوم داخل أحد الملاهى الليلية.

وفى سياق متصل أعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"الخليج 365": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجيك الناس اللى بتحبنى".

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.