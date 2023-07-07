شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم شوجر دادى تتخطى 228 مليون جنيه فى 6 أسابيع عرض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شوجر دادى" إيرادات فى السعودية خلال 6 أسابيع عرض وصلت إلى 228 مليونا و790 ألف جنيه، حيث باع 481 ألف تذكرة.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

تظهر ليلى علوى بشخصية أميمة "الشوجر الأساسى"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

فيلم شوجر دادى من إخراج محمود كريم وتأليف لؤى السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، وشارك فى الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.