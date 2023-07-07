شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائيًا يوم 13 فى مدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم بهاء سلطان حفلاً غنائيًا فى إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين الجديدة يوم 13 يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف، ويقدم بهاء مجموعة مميزة من اغانية منها "يا ترى، احلف والواد قلبة بيوجه، تعالى ادلعك".

وطرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "كدابة" من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس.كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أغنية بعنوان "البيت وحش" على "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغانى خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح الفنان بهاء سلطان أيضا الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يعرض فى السينمات حاليا، وتحمل اسم "براحة يا شيخة" والأغنية من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان وتوزيع أحمد طارق.