شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل أحمد المنسى.. أمير كرارة عن تجسيد شخصيته فى الاختيار: كرم من الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتز الفنان أمير كرارة بتجسيده لشخصية الراحل أحمد المنسى بطل واقعة كمين البرث الشهيرة، والذى استشهد فى مثل هذا اليوم 7 يوليو عام 2017، وتمر اليوم ذكرى رحيله السادسة.

وجسد أمير كرارة شخصية أحمد المنسى فى مسلسله الشهير الاختيار، الذى عرض عام 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما ظهر بالشخصية نفسها فى الحلقة 27 بالجزء الثالث من العمل الذى عرضه عام 2022.

أمير كرارة وصف تجسيده لشخصية المنسى بأنه كرم من الله، وأنه يضع هذا الدور فى مكانة خاصة للغاية، حسبما أكد فى تصريحات سابقة للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم".

وقال أمير كرارة: الدور غير في شخصيتي للغاية، وطريقة كلامي مع الناس، وأثر في بشكل غير طبيعي.

وحول تأثير الدور في مشواره المهني أشار بطل "الاختيار" إلى أنه لا يعتبر نفسه أفضل ممثل، لكن الدور جاءه منحة وعطاء من الله، وأن أى ممثل سواء كان كبيرا أو صغيرا لو جسد الدور نفسه كان سيلاقى النجاح الذى حققه.