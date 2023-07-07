شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى أولى حفلات "الأساتذة" اليوم بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح أول عروض مشروع الأساتذة والهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة، مع الحفاظ على طابعها الفريد اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى، رياض السنباطى ، فريد الأطرش ، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى .

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة .

وقدم الفنان مدحت صالح مؤخرًا تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.