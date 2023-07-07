شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات جديدة حول علاقة غرامية بين ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمى ليوناردو دى كابريو وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد تأجيج الشائعات الرومانسية حولهما، بعد أن قيل إنهما احتفلا سويًا فى هامبتونز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على الرغم من أن المصادر ذكرت أن الثنائى حاولا سابقًا الدخول فى علاقة رومانسية، إلا أن التوافق بينهما لم يكن موجودًا، وقيل حسبما نشر موقع "ديلى ميل"، إن ممثل تيتانيك، 48 عامًا، وعارضة الأزياء العالمية، 28 عامًا، يتمتعان بـ "الحيوية '' في حفل رجل التكنولوجيا ديفيد روزنبرج، في بريدجهامبتون، وقد كان ليو وجيجي يتحدثان لبعضهما البعض، وبدت مبتهجة لذا أعتقد الجميع أنهما كانوا معًا كثنائي.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن ليوناردو دي كابريو، كان قد استضاف عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وأصدقاءها على متن يخته الضخم البالغ سعره 150 مليون دولار أثناء قضاء إجازتهم في إيطاليا، وهو مادفع التقارير العالمية للتخمين حول علاقة الثنائى، فأشارت عدة تقارير إلى أن نجم هوليود يرتبط بقصة حب جديدة مع العارضة الفاتنة، في حين رأى آخرين أن الأمر لا يتعدي صداقة بين الثنائى مثلما حصل فى نزهاته المتكررة خلال الفترة السابقة.

يذكر أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.