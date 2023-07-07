شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: مهرجان العلمين الجديدة حدث يليق ببلد لها تاريخ ذات طبيعة ساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الناقدة الفنية علا الشافعى على قرب افتتاح مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه 13 يوليو الجارى وحتى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن فعاليات رياضية ومسابقات مع أشهر النجوم وحفلات ترفيهية.

وقالت الناقدة علا الشافعى، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مهرجان العلمين في دورته الأولى حدث كبير يليق ببلد لها تاريخ مدينة العلمين لها شهرة على مستوى العالم، وفيها مقابر الحرب العالمية الثانية، ونقدر نقول كمان معارك دارت على أرض المدينة، ولها سمعة عالمية".

وتابعت علا الشافعي: "الترويج لها واستغلال ده شىء جيد جدا، وده بيحصل في كل دول العالم، لو بصينا للمهرجانات اللى حوالينا، هنلاقى مهرجان زى مهرجان كان أضاف للمدينة، مهرجان زى فينس هو ساهم في شهرة المدينة، والطبيعة في العلمين بالإضافة إلى أهميتها وابعادها التاريخية، الطبيعة الساحرة اللى فيها من الماء والرمال والأجواء بيضفى سحر أكتر على المدينة".

وأضافت علا الشافعي: "استغلال المدينة والترويج لها بإقامة مهرجان، يعتبر الأهم في الشرق الأوسط وبشوف إن ده حدث كبير جدا، ويحتاج مننا الاهتمام، ويحتاج مننا أن نحتفى بالأنشطة التي تقام بالمهرجان، خاصة أنه يتضمن أنشطة متنوعة ويستمر على مدار شهرين في الصيف، مثل أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية ومعارض وأسواق".

واستكملت علا الشافعي: "مهرجان العلمين حدث كبير بتمنى أن يكون بدايته وتشكيله بهذا الشكل، أن يكون بداية لانطلاق أحداث أخرى في محافظات مصر ذات الطبيعة المختلفة، لإن في الحقيقة نحن لدينا طبيعة ساحرة ومختلفة في أجوائها من العلمين وشرم الشيخ والصعيد وسيناء، وكل الأماكن تستحق مننا حفاوة كبيرة تقام فيها فعاليات وتظاهرات فنية وترفيهية".

وأوضحت علا الشافعي: "من المهم أن نقيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات في العلمين فبالإضافة إلى أن المهرجان يقدم هذا التنوع والزخم الفني والثقافى والرياضى، ففكرة الاحتفاء بالمكرمين دى فكرة مهمة جدا، لأن أى فنان يبذل مجهودا في عمل ويكرم عليه ده شيء جيد جدا، واحنا كلنا متحمسين لانطلاق المهرجان ومشاهدة كل فعالياته، ولكن الأهم استمرار المهرجان بموعد ثابت جيد للغاية لإنه هيشجع لإقامة مهرجانات وأنشطة ترفيهية مختلفة ذات الطبيعة المتنوعة والفريدة بذات الوقت".

ويضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة وكلا من المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفي كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم امام وحسن المستكاوي ناقد رياضي ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية، ويهدف المهرجان لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم بالإضافة إلى عروض أفضل مصممى الأزياء في العالم.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.