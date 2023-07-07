شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة العراقية أمل عباس بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفيت الفنانة العراقية أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ 63 عاما وفقاً لما أعلن عنه الصحفى العراقى ناسف الشمري عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة أمل عباس الله يرحمها ويغفر لها".

وكانت الفنانة العراقية الراحلة أمل عباس تطرقت فى حوار تليفزيوني منذ فترة إلى حالتها الصحية، قائلة إن السّبب الأساسى لتدهور حالتها الصحية، هو احتباس الأملاح فى جسدها، بسبب توقّف صمامين فى القلب عن العمل، فكان يصيبها بانتفاخ فى بطنها وباقي جسمها، مؤكدة أنها أجريت عمليتين وليس عملية واحدة فى الهند، الأولى عبارة عن تغيير صمامين في القلب، والثانية كانت فى الظهر لإزالة كتلة من الدم المتجمع وكانت دون بنج.