كاريس بشار ترقص في حفل تخرج ابنها.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة السورية كاريس بشار بتخرج ابنها حيث أقامت حفل مميز لابنها بعد بتخرجه من الجامعة،حيث الفنانة السورية كاريس بشارجمهورهاونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مجموعة من الصور من الحفل الذي حضره أصدقاؤها وأصدقاء ابنها والمقربون.

وظهرت كاريس في الصور وهي بغاية السعادة خلال الحفل كما ظهرت في صورة أخرى وهي تراقص ابنها مجد بفرح وحب كبيرين.

وكتبت كاريس على الصور: "واحتفلنا بعد ما تخرجنا.. كل الحب".

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء وزملاء ومتابعي كاريس مع الفيديو وقدموا التهاني لابنها بمناسبة التخرج كما تمنوا له التوفيق في حياته المهنية والعملية.

وأظهرت من خلالها لقطات من حفل التخرج بالإضافة إلى صورة تجمعها بابنها بعد الحفل حيث بدت كاريس وابنها بغاية السعادة والفرح بهذه المناسبة.

ويذكر أن أعلنت كاريس بشار عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 بينما كانت قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ببطولة مسلسل "النار بالنار" والذي حقق نجاحاً كبيراً حيث تشاركت بطولة العمل مع كل من جورج خباز وعابد فهد.