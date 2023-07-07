محمد صلاح وأحمد سعد يرقصان على أغنية "وسع وسع"

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع المطرب أحمد سعد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر في مدينة ميكونوس باليونان، حيث ظهر الثنائي في فيديو وهما يرقصان على أغنية "وسع وسع" ثم أغنية "اليوم الحلو ده" وسط تفاعل من الحضور المتواجد في المنتجع.

وردد محمد صلاح كلمات الأغنية مع أحمد سعد والحضور وسط حالة من البهجة الفرحة كبيرة.

أزمة أحمد سعد في تونس

وفي سياق آخر تعرض الفنان أحمد سعد بعد حفله في تونس إلى أزمة بينه وبين منظمة الحفل، حيث بدأت الأزمة بين أحمد سعد ومنظمة الحفل في بنزرت بتونس بعدما رفض إجراء مؤتمر صحفي، ليقوم بعدها بمقابلة الصحفيين لتتدخل منظمة الحفل ليقول لها اسكتي اسكتي وهنا بدأت الأزمة والتي اعتبرت إهانة للمرأة التونسية على حد وصفهم.

وجهت منظمة حفل أحمد سعد في تونس ونقيب المهن الموسيقية في تونس الاعتذار للفنان أحمد سعد، والجمهور المصري، بسبب سوء التنظيم والإخلال ببنود العقد.

كشف الفنان أحمد سعد حقيقة ما حدث في تونس بحفله الأخير، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، موجهًا الشكر لكل من دعمه ودافع عنه في مصر وتونس والوطن العربي.

أحمد سعد رد في فيديو بثه عبر “فيسبوك”: "أحب أشكر كل الناس اللي وقفت معايا من تونس والدول العربية".

سعد أكد بأن تعاقده لم يكن به شرط عمل مؤتمر صحفي وأنه لا يوجد هناك غرفة مجهزة لإقامة هذا المؤتمر.

كما أكد سعد أن أزمة عدم التنسيق وعدم وجود بروفات على المسرح جعلته يحزن بشدة كما أن رفضه إقامة المؤتمر جعل منظمة الحفل تحرض الصحفيين ضده.

بعد ذلك تصدر أمس تريند دعم للمطرب أحمد سعد من المصريين مطالبينه بعدم الاعتذار للمرأة التونسية وهو ما حدث بالفعل.