قنوات عرض حفل الأساتذة للنجم مدحت صالح الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى المطرب مدحت صالح، من البروفات النهائية لأولى عروض مشروع الأساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث، المقرر انطلاقها اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تقام أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير، ومن المقرر أن يتم عرضها عبر شاشة تليفزيون الحياة.

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.

مشروع الأساتذة خطوة لتحديث التراث الموسيقى

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.