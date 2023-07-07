بعد انتحارها.. من هي المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي

ياسر رشاد - القاهرة - انتحرت المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي، بعد معاناة عاشتها لسنوات مع الاكتئاب وذلك مساء الأربعاء، حيث أعلنت أسرة المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي انتحارها عن عمر يناهز الـ 48 عاماً.

وكشفت شقيقة المغنية والممثلة الأمريكية "كوكو لي " عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ،عن تردي حالتها النفسية خلال الأشهر القليلة الماضية وأنه على الرغم من بدء تعافيها إلا أنها قررت أن تودي بحياتها، وعن محاولاتها المتكررة مؤخراً للانتحار وتم نقلها لأحد المستشفيات لتدخل بعدها في غيبوبة.

كما أكدت شقيقية المغنية والممثلة الأمريكية "كوكو لي" على أنها تلقت علاجاً نفسياً في محاولة منها للانتصار على الاكتئاب لكنه انتصر عليها، وتوفيت "لي" في مستشفى بمدينة هونج كونج مكثت بها خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا الإطار تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز المعلومات عن المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي

ولدت المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي في 17 يناير عام 1976 في هونج كونج، وعاشت في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية ،ودائما كانت تحلم بأن تدخل كلية الطب وتصبح طبيبة كوالدتها ،كانت تتحدث اللغة الإنجليزية، الكانتونية ولغة الماندرين لغة الصين الشمالية، لديها شقيقتان هي أصغرهن ،تم اختيارها ضمن قائمة المرأة الأكثر إثارة بمجلة "FHM" التايوانية عام 2001،وفازت بمسابقة جمال صينية أمريكية عام 1991، وكما فازت بلقب ملكة جمال مراهقي "Chinatown" عام 1991.

وشاركت المغنية والممثلة الأمريكية كوكو لي بعدد من الأعمال السينمائية التي ذاع صيتها بسببها وأبرزها فيلم الرومانسية "Runaway Bride" عام 1999، والفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "Crouching Tiger, Hidden Dragon" عام 2000 ، وإلى جانب شهرتها كممثلة تعتبر "لي" من أبرز الموسيقيين وعملت على عدد من أشهر الموسيقى التصويرية الخاصة بعدد من الأفلام أهمها "Rush Hour 2" عام 2001، والنسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة "Mulan" عام 2020، وكان أخر مشاركتها بغناء أغنية في مسلسل "Soul Land 2: The Peerless Tang Clan".