موعد ومكان حفل بهاء سلطان المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب بهاء سلطان، لاحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "سلطان"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

المطرب بهاء سلطان

يشار إلى أن طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "كدابة"، كلمات نصر محروس، ألحان حسين محمود، توزيع موسيقى أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :-

اكفينا من شرها واحمينا من غدرها

فاكرينها ملك إيدينا، عمالة تلعب بينا

تاخدنا وتودينا، تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها

كدابة، كدابة، كدابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون، بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه، هنعمل إيه، هنعمل إيه بقى في كدبها؟

قلوب الناس جرالها إيه، الجرح ليه قدروا عليه؟

القسوة سهلة والغدر يجري في دمهم

ما بيصعبوش على بعضهم، ما يصعبوش على بعضهم