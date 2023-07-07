شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على بريتنى سبيرز بالضرب بعد طلبها صورة من لاعب سلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى حرس خاص للاعب كرة السلة بالدورى الأمريكى للمحترفين فيكتور ويمبانياما على النجمة بريتى سبيرز، فى لاس فيجاس.

وذكرت صحيفة Us Weekly أن بريتنى سبيرز رأت لاعب كرة السلة وسارت لتنقر على ظهره لطلب صورة، لكن الحرس الخاص به هاجمها واستدار محاولًا دفع بريتنى بعيدًا وضربها على وجهها، وخلع نظارتها.

وتوجه رئيس الحرس الخاص للاعب سان أنطونيو سبيرز إلى بريتنى واعتذر عما بدر من طاقمه وتحدثت فرقهما الأمنية لبعض الوقت، فيما قدم فريق المطربة بلاغا للشرطة.



لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما

تفاصيل الاعتداء على بريتنى سبيرز

ترجع تفاصل الواقعة إلى دخول مطربة Toxic إلى مطعم داخل أحد الفنادق مع زوجها سام أصغري، وأحد أفراد فريقها الأمني ​​عندما وقع الحادث.

كانت TMZ أول من أبلغ عن الخبر، وأكد يوم الخميس 6 يوليو، أن مدير أمن فريق توتنهام، داميان سميث، مدرج على أنه الشخص الذي ضرب سبيرز أثناء الشجار.

لم يتم الكشف عن تفاصيل تقرير الشرطة وما إذا كان سبيرز تسعى للحصول على اتهامات جنائية أم لا.