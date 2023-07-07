محمد إمام يعلن التحضير للجزء الثاني من فيلم عمهم

كشف المؤلف وسام صبري، عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «عمهم» للنجم محمد إمام، الذي عرض في عام 2022.

ونشر «صبري»صورة من سيناريو الفيلم مدون عليه «فيلم عمهم الجزء الثاني، طلعة جامدة»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «قريبا part 2.. على بركة الله».

فيلم «عمهم» تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، آيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، محمد سلام، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك، مونتيرعمرو عاكف، موسيقى تصويرية مصطفى الحلواني، مدير التصوير إسلام عبدالسميع، الصوت أحمد سمير، الملابس ريهام عاصم، إنتاج أحمد السبكي.

«عمهم» كوميدي أكشن وتدور أحداثه حول شاب يدعى سلطان، ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطنا في العديد من المتاعب.

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