شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تطرح أحدث كليباتها الغنائية "ما بضعفش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "ما بضعفش"، على موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلى فهد.

وآخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.