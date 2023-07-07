شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين يستنكر الإساءة لقسم المسرح بكلية الآداب فى مسلسل ليه لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ما جاء فى أحد المشاهد فى مسلسل ليه لأ، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات حول كلية الآداب قسم علوم المسرح، وأن التمثيل "اللى بجد" فى أكاديمية الفنون.

وأوضح الدكتور أشرف زكى أن أقسام المسرح بجميع الجامعات هى أقسام رائدة وقام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل فى مصر والوطن العربى ومنهم سعد أردش وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسى ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشى وعبير منصور ونبيلة حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفى، وآخرون وتخرج فيهما ممثلون على أعلى مستوى.

وفى سياق مختلف كان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين قرر إحالة جميع العاملين فى فيلم "سنة أولى خطف"، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون فى الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التى أقرتها نقابة الممثلين من قبل.

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدى، وإخراج أسامة عمر.