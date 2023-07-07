شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: ترميم وعرض فيلم "باب شمس" فى القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الكبير يسرى نصر الله عن سعادته بإعلان مهرجان القاهرة السينمائى تكريمه فى الدورة المقبلة من المهرجان بجائزة الهرم الذهبي، مشيرا إلى أن التكريم ليس له فقط، وإنما للأفلام وصناعها والمشاركين بها.

وكشف يسري نصر الله خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان أن المهرجان سوف يقوم بترميم فيلمه "باب الشمس" وعرضه ضمن فعاليات المهرجان بعد نحو 19 عاما من عرضه الأولى، موضحا: "اللي بسطني جدا إن فيلم باب الشمس اللي أنا بحبه جدا بيترمم وهيتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، ولو فكرت في التكريم انا عمري ما عملت فيلم لوحدي، فيه ناس سندتني ووقفت معايا حتى اللي شتموني كلهم شاركوا في الحدوتة".

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قرر تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال فعاليات دورته الـ 45، المقرر إقامتها في الفترة من 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة .

وحول تكريمه بمهرجان القاهرة قال يسري نصر الله: "أنا سعيد جدًا بجائزة الهرم الذهبي وتكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي، وفي مثل هذه اللحظات أتذكر حياتي مثل شريط من أين جئت وإلى أين وصلت، فلم يكن ما وصلت إليه ليحدث دون عدد كبير من الأشخاص سواء من الأصدقاء أو العاملين في صناعة السينما المصرية العظيمة، فمنهم من وقف بجانبي، ومنهم من تعاون معي، ومن عملوا معي، وجعلوني أكون الشخص الذي أنا عليه الآن، ولذلك أتوجه لهم بالشكر كما أن هناك الكثير منهم يستحقون التكريم أيضًا".