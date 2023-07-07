شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى لفاطمة مصطفى: ما كنتش حابب أبقى ضد الإمام الشافعى فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان أحمد الرافعى ذكريات مشاهده فى مسلسل الإمام الشافعى الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، قائلاً فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "للوهلة الأولى ولأول مرة أطلب إني ما ابقاش شرير فى عمل، لأني ما كنتش حابب أبقى ضد الإمام الشافعي، وكنت حابب أكون فى صفه، وكفاية أدوار الشر اللى بعملها فى أعمال تانية، لكن فى المسلسل ده حبيت وكانت أمنية عندي إني أكون مع الإمام مدافعاً عنه ومحباً له".

وأضاف: "وهو ما تحقق بالفعل، وأسعدني للغاية، وسعدت بردود الفعل على الشخصية، التى أتتني طوال شهر رمضان، خاصة أنه ليس مسلسل سهل على الإطلاق".

يذكر أن أحمد الرافعى شارك فى دراما رمضان الماضى فى عملين وهما: رسالة الإمام، وهو من بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

كما شارك أيضا في مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

برنامج الراديو بيضحك يذاع يوم الخميس فى الساعة السادسة مساء حتى الثامنة، واستضاف مؤخراً خلال حلقاته نجوم مثل أمير كرارة، وماجد المصرى، أحمد فهيم، وقبلهما خلال شهر رمضان أحمد العوضى، ياسر جلال، محمد رمضان، أحمد السقا على الترتيب، وهى الحلقات التى شهدت حديثهم حول كواليس أعمالهم بدراما رمضان الماضى.