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الاستعدادت النهائية لحفل مدحت صالح فى دار الأوبرا .. صور

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القاهرة - سامية سيد - تجرى حاليا الاستعدادات النهائية لحفل النجم مدحت صالح الذى يحييه على مسرح دار الأوبرا المصرية وينطلق بعد قليل، ضمن مشروع الأساتذة، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويغني مدحت لكبار مطربي الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهما.

 

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وقال مؤخرا النجم مدحت صالح إن مشروعه الغنائي مدحت والأساتذة هو عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

 

وأضاف:" الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي". وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضعها في منطقة مختلفة.

 

 وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للإعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا""  عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم يمكن إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية"، ويعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات هذا المشروع منهم احمد مصطفى وأسامة كمال وأحمد الموجي. 

 

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدم مجموعة من أغانيه.‏

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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