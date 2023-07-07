شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الجمهور على حفل مدحت صالح بدار الأوبرا ضمن مشروع "الأساتذة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد الجمهور على حفل النجم مدحت صالح الذى يحييه على مسرح دار الاوبرا المصرية وينطلق بعد قليل، ضمن مشروع الأساتذة، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويغني مدحت صالح لكبار مطربين الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهم.

ومؤخرا أكد النجم مدحت صالح أن مشروعه الغنائى "مدحت والأساتذة" تتلخص فكرته فى حالة حب من المطرب تجاه أى ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف: "الحلم بالنسبة لى أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصة أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقى".

وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد الذى يحمل اسم مدحت والكبار يهدف إلى الحفاظ على ما تبقي من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضغها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للاعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، قائلا: "عندنا أفضل موسيقىين وأعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية يعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم احمد مصطفي واسامة كمال واحمد الموجي".