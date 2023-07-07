شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسطوري من الشعب اللبناني للنجم تامر حسني.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشعب اللبناني النجم المصري تامرحسني بالزفة والورود، وسط محبة استثنائية عارمة ملأت شوارع لبنان، وبدأ الاحتفال بقدومه من المطار حتى فندق ڤينيسيا بوسط المدينة.

وصرح حسين كسيره أن تامرحسني حاله استثنائية بتاريخ الفن بشكل عام، ولم يشهدها مع أي فنان محلي أو عالمي، وقال: تامر لديه محبة خاصة من رب العالمين تربطه بجمهوره، وبكل من يحبه. ولأول مرة فى تاريخ لبنان حفلة لفنان مصري تنفد كل تذاكرها في ساعات، ونضطر لتوسيع المكان مرتين ليسع جمهوره الكبير، والبوم قررنا توسيع المكان للمرة الثالثة حتى فيلمه الجديد تاج فدائماً صالات العرض كامل العدد وأول الحجوزات بعد أسبوع.



استقبال أسطوري من الشعب اللبناني للنجم تامرحسني (1)