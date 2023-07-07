شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات حفل مدحت صالح والأساتذة بدار الأوبرا المصرية عبر تليفزيون الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل الفنان مدحت صالح والأساتذة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتنفرد شبكة تليفزيون الحياة ببث حفل الفنان مدحت صالح والأساتذة على الهواء مباشرة من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتلتقى كاميرا الحياة العديد من الشخصيات العامة والنجوم والنقاد الفنيين فى لقاء خاص وحصرى على هامش فعاليات حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية، على رأسهم نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والناقد الفنى طارق الشناوى.

ويقدم الفنان مدحت صالح خلال الحفل ملحمة غنائية كبيرة ومتميزة لعمالقة الغناء من الزمن الفنى الجميل، من بينهم فريد الأطرش وبليغ حمدى ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل، وغيرهم من مصر والوطن العربى.