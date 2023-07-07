شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يبدأ حفله بالجامعة الأمريكية بتتر أغنية المال والبنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل الفنان الكبير علي الحجار بالجامعة الأمريكية ، بحضور الفنان الكبير صلاح عبد الله ، والفنان صبري فواز، والإعلامي خيري رمضان ، والمخرج عادل لبيب ، والفنانة منال سلامة ، والموسيقار شادي مؤنس ، والإعلامي والسيناريست إبراهيم عيسي ،والفنانة نورهان .

وبدأ الفنان علي الحجار حفله بتتر أغنية المال والبنون ، وسط تصفيق حار من جمهوره الذي وجه له رسالة قائلاً " نادر جدا لما يكون في مغني وجمهور أصدقاء، كلكم وقفتوا معايا وقفة كبيرة واللي بيحصل دلوقتي كفاية عليا .. ألف شكر ، في الأزمات بيبان معدن الناس " .

ومن المقرر أن يقدم الحجار عددا من أغنياته الجديدة، مع حرصه على تقديم أغنياته المعروفة، وباقة من تترات المسلسلات التي يطلبها منه جمهوره دائماً.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء.