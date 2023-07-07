شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصل حفل مدحت صالح في دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على حضور حفل الأساتذة الذي يحييه النجم مدحت صالح بعد قليل داخل دار الأوبرا.

وتوافد منذ قليل المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية على حفل النجم مدحت صالح ضمن حفلات الأساتذة داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير .

وبدأ توافد الجمهور على حفل النجم مدحت صالح الذى يحييه على مسرح دار الاوبرا المصرية وينطلق بعد قليل، ضمن مشروع الأساتذة، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عدد من المفاجآت ويغني مدحت لكبار مطربي الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهم .