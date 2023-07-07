شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تهدى علي الحجار لوحة عليها صوره خلال حفله بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت معجبة بالفنان الكبير علي الحجار، هدية له وهي لوحة عليها عدد من صوره، وذلك خلال حفله الذي أقيم بالجامعة الأمريكية اليوم ، وكان قد بدأ الحجار حفله بتتر مسلسل المال والبنون وسط تصفيق حار من جمهوره .

وكان قد حضر الحفل الفنان الكبير صلاح عبد الله ، والفنان صبري فواز، والإعلامي خيري رمضان، والمخرج عادل لبيب، والفنانة منال سلامة ، والموسيقار شادي مؤنس ، والإعلامي والسيناريست إبراهيم عيسي، والفنانة نورهان.

كما أهدى أحد معجبى الفنان الكبير علي الحجار له صورة تجمعه بأخيه الفنان الراحل أحمد الحجار وأبيه الفنان إبراهيم الحجار، وذلك خلال حفله بالجامعة الأمريكية الذي يقام اليوم، ومازحه علي الحجار قائلا: "الراجل ده على طول بيشتمني ويقولي ابن الفنان وأخوه الفنان وأبو الفنان".

ومن المقرر أن يقدم الحجار عددا من أغنياته الجديدة، مع حرصه على تقديم أغنياته المعروفة، وباقة من تترات المسلسلات التي يطلبها منه جمهوره دائماً.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء.