شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يروى موقفا طريفا مع صلاح عبد الله خلال حفله بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير علي الحجار خلال حفله بالجامعة الأمريكية على تقديم التحية لكل الفنانين والإعلامين الذين حرصوا على حضور الحفل مثل الفنان الكبير صلاح عبد الله، والإعلامى خيرى رمضان، والمخرج عادل لبيب، والفنانة منال سلامة، والموسيقار شادي مؤنس، والإعلامى والسيناريست إبراهيم عيسي، والفنانة نورهان، والإعلامي محمود سعد، وسلمى صباحى، والإعلامية سهير جودة، والفنانة هند عاكف.

وروى الحجار موقفا طريفا جمعه بالفنان الكبير صلاح عبد الله، حيث قال: "عزمت عمنا صلاح عبد الله الذي نقول له دائما يا عم صلاح، على عيد ميلادى الـ65، وعندما حضر وسألنى عن عمرى فتفاجأ وقال لي: تعرف إنك أكبر منى، وأنا كنت أقول له دائماً يا عم صلاح".