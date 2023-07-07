شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلوانى بالفستان الأبيض استعدادا لحفل زفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ياسمينا العلواني لجلسة تصوير بفستان الزفاف، حيث تستعد لحفل زفافها المقرر انطلاقه بعد قليل بإحدى قاعات الأفراح بمدينة 6 أكتوبر.

ياسمينا العلواني بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "أراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

وغنت ياسمينا تحت قيادة المايسترو سليم سحاب العديد من الأغانى، وشاركت فى العديد من الحفلات فى مصر، منها حفلات فى دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب، كما حازت على جوائز تكريمية عديدة من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمينا العلواني مؤخراً، ألبوم بعنوان "قصة بنت" تضمن 9 أغنيات هي: "كنت بتمني أحب، بعد ماطمنت ليك، خايف عليا، إيه اللي فيها مش فيا، ليه بس مكملناش، فات الوقت، عملت إيه، مش هعاتبك، من كام سنة"، والألبوم تتعاون فيه ياسمينا مع عدد من الشعراء منهم: يحيى محفوظ والملحن أحمد مصطفى والموزع طارق توكل.