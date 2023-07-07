شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا يكشف كواليس التحضيرات لحفل "الأساتذة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن تنفيذ حفل "الأساتذة ومدحت صالح" كان مفاجأة بالنسبة إليه، حيث إن التجهيزات كانت أكبر مما كان يتخيل، متابعًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقفت مع الأوبرا بشكل عظيم لتقديم مهرجان كبير مثل هذا الحفل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة الحياة أن فكرة الحفل جاءت من الفنان مدحت صالح، وبعدها جلس معه للتخطيط للفكرة، متابعًا: "مقدرش أنفذ فكرة جميلة زي دي بدون هيئة إعلامية حقيقية توصل هذا للناس، ويراها الكل"، حيث يفرق ذلك عندما يرى الجمهور المصري عبر قناة الحياة هذا الحفل.

وتابع أنه تم اختيار الأغاني وسط حيرة للاختيار بين كنوز زمن الفن الجميل، وبعد ذلك رشح مدحت صالح، أحمد مصطفى لعمل التوزيعات للأغاني وهذا أخذ وقتًا في الكتابة، مستكملًا: "تقريبا لم ينام أحد بسبب هذا العمل ولكن الجيد أن الكل سعيد بالفكرة وسط دعم من كافة الجهات".

وتبث شبكة تليفزيون الحياة، مساء الجمعة حصريًا حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.