شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم أغنيتين لـ محمد فوزي في حفل "الأستاذة" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبرا أغاني الراحل محمد فوزي، منها ياجميل ياللي هنا وتملي في قلبي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبر الشكر لكل القائمين على المشروع، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قال إنها وقفت معه بشكل كبير، كما وجه الشكر والعرفان لكل الأساتذة الراحلين من ملحنين كبار ونجوم.

وبدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائى في دار الأوبرا المصرية ضمن مشروع الأساتذة بأغنية "قولولوا الحقيقة" للعندليب عبد الحليم حافظ وسط تفاعل كبير مع الجمهور، وهو الحفل الذى يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويغني مدحت لكبار مطربي الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهما.